Pulisic miglior giocatore della serie A di dicembre | De Siervo | ‘Fondamentale per il Milan’

Christian Pulisic , esterno d'attacco del Milan , è stato votato come miglior giocatore di dicembre . ecco quando verrà premiato (pianetamilan)

Calcio : Serie A. Pulisic miglior giocatore di dicembre

Per lo statunitense del Milan due gol e due assist nel finale del 2023. MILANO - Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre della Serie ... (ilgiornaleditalia)