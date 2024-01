Pubblico chiede l’ingresso di Mirko Brunetti come ospite | le reazioni di Greta Rossetti e Perla Vatiero

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sopra la casa del Grande Fratello è volato un aereo da parte dei sostenitori diche hanno richiesto il suo ritornonella casa più spiata d’Italia. E ciò è stato preso in due modi diametralmente opposti da. Infatti, la prima non è sembrata particolarmente entusiasta, dopo che il ragazzo l’ha mollata in diretta non molto tempo fa, mentre laè parsa contenta aspettandosi una cosa del genere. Alfonso Signorini deciderà di rimandarenel loft di Cinecittà per qualche giorno? GF 2023: ilnella casa Nella giornata degli aerei nella casa del GF 2023 ne è ...