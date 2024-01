Psr Campania | il Gal Alto Casertano finanzia 2 progetti per infrastrutture ricreative e turistiche

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiti dal GALaltri duea valere sulla tipologia di intervento 7.5.1 riguardante il “sostegno a investimenti di fruizione pubblica insu piccola scala”, per unmento massimo di 200 mila euro di cui beneficeranno i comuni di San Potito Sannitico e Castello del Matese. Il coordinatore del Gruppo di Azione Locale, Pietro Andrea Cappella, nei giorni scorsi, presso la nuova sede di Piedimonte Matese, anche in rappresentanza del Presidente Manuel Lombardi e dell’intero Consiglio direttivo, ha consegnato ai sindaci di San Potito Sannitico, Francesco Imperadore, e di Castello del Matese, Salvatore Montone, le Decisioni Individuali di Concessione dell’Aiuto ...

