Pronostici vincente Australian Open 2024 di tennis con quote antepost Proviamo con Sinner e Gauff

(Di sabato 13 gennaio 2024) Eccoci aisuldell’edizione numero 112 deglidi, tradizionalmente il primo grandissimo torneo della stagione e prima prova del Grande Slam. Non ci sarà Nadal ma oggi è una notizia che evidentemente non ha più lo stesso peso di un tempo. Ci sarà invece il suo ultimo grande rivale Novak InfoBetting: Scommesse Sportive e

...45: formazioni,, tv e streaming. Doveva filare tutto liscio ed invece l' Inter ha dovuto ... in pieno recupero, si è poi conclusa con il goldi Frattesi. Il tecnico piacentino alla ...La Goggianella libera di Altenmarkt vale 3,00 su Gazzabet e a 2,75 su Goldbet e Better . La Brignone è stata scavalcata nel ruolo di seconda favorita dalla Huetter: quota 7,00 su Gazzabet e ...Sinner-Van de Zandschulp è uno dei primi match con cui si apriranno gli Australian Open di tennis: Jannik favorito, quote e pronostico della sfida ...I pronostici di sabato 13 gennaio: tornano in campo Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1 ...