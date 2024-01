Processo a Israele | ecco cosa c’è dietro le accuse del Sudafrica

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 13 gennaio 2024) Giovedì 11 gennaio è iniziato all’Aja ilcontroper ledi genocidio mosse dal. Una presa di posizione arrivata dopo che il governo di Pretoria aveva votato a favore della chiusura dell’ambasciata israeliana nel Paese, oltre a cercare di scoraggiare gli ebreini dal partire come volontari per arruolarsi nell’esercito israeliano. Mala facciata della lotta a difesa degli “oppressi”, la denuncia da parte del governo guidato dall’ANC (African National Congress) nasconde ben altri interessi, soprattutto di natura interna. Paese in crisi Come ha spiegato l’opinionistano Howard Feldman in un editoriale apparso sul quotidiano israeliano The Jerusalem Post, l’ANC l’ha fatto anche perché quest’anno si terranno ...