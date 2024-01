Pro Patria-Novara oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

...DAZN Atalanta U23 - Trento (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252) Triestina - Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) Turris - Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)......Modena - Brescia Sudtirol - FeralpiSalò 16.15 Pisa - Reggiana SERIE C 16.15 Pontedera - FermanaVercelli - Renate Potenza - Latina 18.30 Atalanta U23 - Trento Fiorenzuola -Sesto- ...SESTO SAN GIOVANNI Trasferta a Fiorenzuola alle 18,30, per la Pro Sesto, impegnata in un delicato scontro diretto per la ...Mancano poche ore al derby del Ticino tra Pro Patria e Novara, in programma sabato 13 gennaio alle 18:30, ma a Busto Arsizio il clima è già caldo da giorni. Alcuni tifosi della squadra varesina hanno ...