Primarie Usa 2024 | Corte Suprema Oregon sancisce eleggibilità Trump

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ladell’ha sancito l’di Donald, non accogliendo il ricorso dei gruppi che chiedono che l’ex presidente venga rimosso dalle schede elettorali per il suo ruolo nell’assalto al Congresso che violerebbe la sezione 3 del 14esimo emendamento della Costituzione, che vieta a chi ha partecipato a un’insurrezione di candidarsi. Presentato in diversi stati, il ricorso contro l’diè stato respinto nella maggioranza dei casi, ma è stato invece accolto dalladel Colorado che ha ordinato di eliminare l’ex presidente dalle scheda dellerepubblicane che si svolgeranno nello stato il 5 marzo. La decisione però ora è sospesa in attesa ...

Come funzionano le Primarie negli Usa Pur non vincolati dalla Costituzione, i partiti da quasi un secolo determinano il loro candidato alle elezioni ... (247.libero)

Fotogallery - Elezioni a Taiwan, si vota per presidente e Parlamento Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Proteste in Yemen dopo attacco- Gb a Houthi Ultimo Aggiornamento2024, la ......gli argomenti del gruppo liberal Free Speech for the People ed hanno eliminato Trump dalle. e anche questo caso alla fine potrebbe arrivare alla Corte SupremaMolti i disagi negli Stati Uniti a causa dell'ondata di maltempo che sta colpendo il Paese. A causa del freddo si teme per l'affluenza ai caucus dei repubblicani in Iowa ...Intanto, sul palco del dibattito, trasmesso dalla Cnn, il governatore della Florida e l'ex ambasciatrice all'Onu si sono attaccati su tutti i fronti, con DeSantis che ha accusato Haley, parlando del ...