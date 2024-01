Prima pagina Corriere dello Sport | la Juventus ci prova per Henderson

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter . Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

Oggi, sabato 13 gennaio alle 14:30, i piacentini saranno impegnati per latrasferta del 2024 ...30, rossoneri per voltareLa, con uno stanziamento di 4 milioni di euro , prevede il co - finanziamento per l'acquisto ... ma una realtà concreta e vantaggiosa per tutti' Scarica il PDFLe ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli… Leggi ...Istituito solo tre anni prima, nel 1947, da Antonio Rizzo e un gruppo di giovani che ruota attorno al Circolo della cultura del capoluogo jonico ...