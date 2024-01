Premier League | il Manchester City vince in volata contro il Newcastle

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilbatte per 3-2 ilnella partita valida per la. La squadra ospite sblocca la partita al 25?, grazie alla rete di Bernardo Silva. Ilnon si lascia però sopraffare dall’attacco avversario e dopo qualche minuto, trova il pareggio. A portare il risultato sull’1-1 è Isak al 35? e poi, dopo appena due minuti, lo stadio esplode al gol del vantaggio di Gordon, che al 37? segna il 2-1. Il primo tempo termina senza reti aggiuntive, con le squadre che vanno a riposo sul vantaggio del. La prima parte del secondo parziale di gioco è fatto di grande intensità, ma non si scorgono gol. Nell’ultima frazione di gioco, ecco che iltrova il pareggio. A segnare è De Bruyne, al ...

Il Chelsea batte 1-0 il Fulham in casa nel match valido per la 21ª giornata di Premier League 2023 / 2024 . In uno degli innumerevoli derby di Londa, ... (sportface)

LONDRA (Inghilterra) - Nella 21esima giornata di , il Chelsea batte in casa il Fulham nel derby della West London ottenendo così la terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Pochettino ...Buona prova di ambedue le retroguardie " quella genoana era orfana si Dragusin, appena approdato in" al contrario dei reparti offensivi. Continua il buon momento di forma dei padroni ...PREMIER LEAGUE - Dopo 155 giorni di stop per l'infortunio rimediato ad agosto nella prima giornata di camponato, Kevin de Bruyne entra in scena al 69' ...Al suo rientro in campionato, De Bruyne è subito decisivo e con un gol e un assist ribalta il Newcastle nel finale. Il City passa in vantaggio con Bernardo Silva, poi la rimonta del Newcastle firmata ...