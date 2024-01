Premier | il City batte il Newcastle | Chelsea supera il Fulham

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il Manchester, secondo in classifica, ha vinto in pieno recupero contro il(3 - 2) grazie a Kevin De Bruyne in una 21a giornata diLeague che ha visto ilregistrare ...

Il Manchester, secondo in classifica, ha vinto in pieno recupero contro il Newcastle (3 - 2) grazie a Kevin De Bruyne in una 21a giornata diLeague che ha visto il Chelsea registrare contro il vicino ...Newcastle Manchester: la squadra di Guardiola va sotto 2 - 0, ma nella ripresa completa la rimonta e torna al secondo posto Il Manchesterriprende la rincorsa al Liverpool e contro il Newcastle la squadra di Guardiola soffre, ma poi trova la vittoria. A St. James Park la squadra di Guardiola inizia in vantaggio con ...Newcastle Manchester City: la squadra di Guardiola va sotto 2-0, ma nella ripresa completa la rimonta e torna al secondo posto Il Manchester City riprende la rincorsa al Liverpool e contro il ...Il Manchester City, secondo in classifica, ha vinto in pieno recupero contro il Newcastle (3-2) grazie a Kevin De Bruyne in una 21a giornata di Premier League che ha visto il Chelsea registrare contro ...