Pozzolo | veleni e recriminazioni sullo sparo Donzelli | a lui spettava la custodia dell’arma | noi siamo sereni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) La deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany sarà il nuovo commissario del partito in Provincia di Vercelli al posto del collega Emanuele, coinvolto nel caso dellodi Capodanno e sospeso da Fdi. Kelany, avvocato, è la responsabile del dipartimento immigrazione di Via della Scrofa. L’esponente di FdI non ha ovviamente rilasciato dichiarazioni sul caso dello, sul quale qualche notizia in più ci sarà tra due mesi circa. Due mesi per le perizie Il tempo cioè di eseguire tutte le perizie necessarie. “La richiesta dei consulenti tecnici della procura di Biella sposta di almeno due mesi i tempi per la conclusione dell’indagine – scrive Il Giornale – che vede per oracome unico indagato. Ma non saranno due mesi vuoti: perché mentre i consulenti analizzano i reperti – a partire dal revolver calibro ...