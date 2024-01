Pozzolo sulla versione di Delmastro | “Esagera dicendo che era a Canicattì al momento dello sparo di Capodanno Renzi non ha tutti i torti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Non sono stato io a sparare, ma come sono andati i fatti lo racconterò prima ai pm”, aveva assicurato a Repubblica Emanuele, deputato di Fratelli d’Italia sospeso dal partito dopo i fatti dell’orami nota festa dia Rosazza (Biella), alla quale partecipava anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea, dove unopartito presumibilmente dalla pistola diha colpito Luca Campana, operaio di 31 anni e genero di Pablito Morello, capo scorta del sottosegretario. In una nuova intervista, questa volta al Foglio,è decisamente più loquace, soprattuttodi, che non si sa spiegare. “Dentro Fratelli d’Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare ...