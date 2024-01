Pozzolo | ma nel pd

(Di sabato 13 gennaio 2024) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #schlein #pd #prodi #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ha presenta to una querela in Procura , a Biella, Luca Campana, il 31enne che la notte di Capodanno è rimasto ferito da un proiettile esploso dalla ... (feedpress.me)

Caso Pozzolo , in una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto Luca Campana , ovvero colui che è rimasto ferito dallo sparo ... (notizie)

In un colloquio pubblicato oggi dal quotidiano Il Foglio Emanuele, il parlamentare di Fratelli d'Italia sospeso dal suo gruppo dopo l'incidente di Capodannoquale è rimasto ferito un ...In un colloquio pubblicato oggi dal quotidiano Il Foglio Emanuele, il parlamentare di Fratelli dItalia sospeso dal suo gruppo dopo lincidente di Capodannoquale e' rimasto ferito un ...Raffaella Sorropago, criminalista, perito balistico, ha ricevuto formalmente l'incarico dai magistrati Biellesi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sparo di Capodanno, Pozzolo: “Si vuole tutelare un’altra persona e buttare me dalla torre” ...