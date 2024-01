Pozzolo accusa Fratelli d' Italia di averlo scaricato per salvare altri | tra i camerati volano gli stracci

(Di sabato 13 gennaio 2024)glitra: 'Dentrod'stanno succedendo cose strane, si cerca di uccidere me per'. In un colloquio pubblicato dal quotidiano 'Il Foglio' Emanuele ...

... ma se quelle immagini così violente -il deputato sospeso dal gruppo di FdI - avessero ...non contraddice esplicitamente la versione, filtrata sempre attraverso gli organi di stampa, ...... ma se quelle immagini così violente -il deputato sospeso dal gruppo di FdI - avessero ...non contraddice esplicitamente la versione, filtrata sempre attraverso gli organi di stampa, ...Emanuele Pozzolo, il parlamentare di Fratelli d'Italia sospeso dal suo gruppo dopo l'incidente di Capodanno nel quale è rimasto ferito un giovane per un colpo esploso dalla sua pistola, si dice colpit ...In un colloquio pubblicato dal quotidiano "Il Foglio" Emanuele Pozzolo, il parlamentare di Fratelli d'Italia ... ma se quelle immagini così violente - accusa il deputato sospeso dal gruppo di FdI - ...