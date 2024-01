Postini di C’è posta per te 2024 | ecco chi sono | new entry e volti storici

(Di sabato 13 gennaio 2024) La ventisettesima edizione di C’èPer Te, che prende il via sabato 13 gennaio, è ricca di sorprese ed emozioni, e vedrà la partecipazione di personalità famose sia italiane che internazionali nel corso dell’appuntamento serale del sabato sulla rete principale di Mediaset. Ipronti con le loro lettere da recapitare, pronti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Secondo il giudice, infatti, gli indagati Claudio Maddaloni e Salvatore Presutti, che si sono spacciati perche dovevano consegnare un pacco per un finto nipote della vittima, "hanno ...Quattroche in sella alle loro biciclette girano per tutte le destinazioni nazionali e internazionali. L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 13 gennaio 2024 , a partire ...