“Polveriera Mediterraneo” | raccolta di saggi di Mercuri e Gasparetto

(Di sabato 13 gennaio 2024) Roma, 13 gen. (askanews) – Con la prefazione di Vittorio Emanuele Parsi, esce “. Dall’Afghanistan all’Algeria”, le nuove sfide per l’ordine mondiale, ladia cura di Michelae Alberto, è in distribuzione da giugno 2023, edito da FrancoAngeli editore. Il libro è chiaro e diretto già dal titolo.illustra al lettore unadiche prende in esame le questioni del Medio Oriente, in un lasso di tempo che va dal 2011 al giorno d’oggi e con preziosi riferimenti storici.si focalizza su questioni di carattere politico, ma che, con lo scorrere della lettura, si rivelano fondamentali per il nostro futuro. ...

Roma, 13 gen. Con la prefazione di Vittorio Emanuele Parsi, esce. DallAfghanistan allAlgeria, le nuove sfide per lordine mondiale, la raccolta di saggi a cura di Michela Mercuri e Alberto Gasparetto, e' in distribuzione da giugno 2023, edito ......uno di quelli che si dice siano sette tunnel sotto il resort Blue Beach lungo il Mar, ... da Gaza agli F - 16 i temi sul tavolo Non solo Israele - Hamas, Medio Oriente: guerra ...Roma, 13 gen. (askanews) – Con la prefazione di Vittorio Emanuele Parsi, esce “Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria”, le nuove sfide per l’ordine mondiale, la raccolta di saggi a cura ...TREVISO - La Prefettura ha individuato l’ex collegio delle suore di Maria Bambina del Belvedere a Crespano, comune di Pieve del Grappa, come struttura ideale per realizzare un nuovo ...