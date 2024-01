Politano | San Matteo protettore di Salerno forse simpatizza per il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gollini: La sua faccia esprime sentimenti. Rabbia, preoccupazione, gioia, mortificazione. Partecipa emotivamente. Leggermente in ritardo,, sul gol di Candreva, salva in uscita bassa un assisti per Simy, poi avvia l’azione che porta al 2-1. Quel tuffo racchiude ogni tifoso. Anema e Core 6,5 Di Lorenzo: Parte bene, salva su Candreva, si propone e riesce addirittura ad arrivare in area. Non perde mai la bussola, quando entra Zerbin fa fatica a leggergli i movimenti ma la sua faccia al gol di Amir ci ha riempito di gioia. Stoico 6 Juan Jesus: Ormai il titolare è lui e se ne sta convincendo. Loro fanno poco, a parte il gol, per impensierirci a parte i lanci lunghi, fastidiosi e causali. Tiene bene su Simy, provvidenziale in chiusura su una ripartenza. Riesce a durare 90 minuti. Miracolato 6,5 Rrahmani: Ha fatto cadere il Maradona con il suo gol. In fase difensiva ...