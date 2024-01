Pmi Day alla Scaglia Indeva | miglioramento continuo grazie alla conoscenza ed al piacere nel lavoro

... in un intervento pronunciato in occasione dello Spain Investors. 'Accogliamo con grande favore ... È quanto emerge dai dati dell'indice(Purchasing Managers' Index) di dicembre dell'HCOB dell'...Gli ultimi indicimanifatturieri si sono inseriti in questo solco, in particolare quelli ... MERCOLEDI' 10 Il vicepresidente della Bce Luis De Guindos interviene allo Spain Investordi Madrid. ...Torna il 17 gennaio il World Pizza Day, appuntamento annuale dedicato a una delle proposte alimentari tra le più apprezzate nel mondo e orgoglio del Made in Italy. (ANSA) ...The Jakarta Branch Indonesian Red Cross (PMI) and five city areas in Jakarta is about to intensify blood donation activities in early 2024.Jakarta Blood Donation Unit Public Relations, Siti Juwariyah ...