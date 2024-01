Pistoia | matrimonio finisce in tragedia | crolla il solaio di un convento | decine di feriti | alcuni gravi

(Di sabato 13 gennaio 2024)a una festa di, alle porte di. Unto all’interno deldi Giaccherino, nel locale adibito a ristorante, dove si svolgono cerimonie di questo genere. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio, mentre erano in corso i festeggiamenti per gli sposi condi invitati. Sul posto sono giunte almeno sette ambulanze: ifiniti in pronto soccorso sarebbero in tutto una sessantina edi loro sarebbero in pericolo di vita. Tra ici sarebbero anche dei bambini. L’incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città. In azione i Vigili del Fuoco, giunte sul posto una decina di ambulanze. Allertati anche gli ospedali delle città vicine. “Il nostro ...

...squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo alla periferia di, località Pontelungo, per il crollo di un solaio in un ex convento adibito a locale feste, dove era in corso un. ...... di cui 4 gravi, il bilancio provvisorio dopo il crollo di un solaio di un ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di, alla periferia di, in località ...È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell’incidente avvenuto in ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di ...Paura in un matrimonio a Pistoia. In totale, secondo quanto si apprende, sarebbero 64 i feriti. Quattro in codice rosso, dieci in codice giallo e 50 in codice verde. Alcuni dei feriti sono ...