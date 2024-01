Pistoia | crolla un solaio durante festa matrimonio | 60 feriti di cui 4 gravi

È di sessantaquattro feriti , di cui cinque gravi, il bilancio provvisorio dopo il crollo di un solaio di un ex convento adibito a locale feste, dove ... (iltempo)

Soccorritori del 118 e Vigili del fuoco sono intervenuti presso un ristorante di Pistoia dove è crolla to il pavimento di un solaio all'ex Convento di ... (tg24.sky)

È di sessantaquattro feriti , di cui cinque gravi, il bilancio provvisorio dopo il crollo di un solaio di un ex convento adibito a locale feste, dove ... (iltempo)

AGI - Le squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo alla periferia di Pistoia , località Pontelungo, per il crollo di un solaio dell'ex ... (agi)

Dramma a Pistoia - crolla il solaio durante una festa di matrimonio : cinque feriti gravi

Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo alla periferia di Pistoia, località Pontelungo, per il crollo di un solaio in un ex convento ... (liberoquotidiano)