Pistoia | crolla solaio ex convento durante matrimonio | 14 feriti gravi

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nella periferia della città in località Pontelungo E' di quattordici, di cui 4, il bilancio provvisorio dopo il crollo di undi un exadibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di, alla periferia di, in località Pontelungo. Sul posto sono al lavoro le squadre dei

Si sono disputate nel pomeriggio di oggi tre partite valevoli per la quinta giornata del massimo campionato italiano di Basket . In campo sono scese ... (oasport)

...della trentacinquenne in virtù di una procura speciale formalizzata da un notaio di. L'... Pochi giorni prima della partenza, però, il castello: alla donna viene notificato un ...La Vanoli mette in difficoltà l'EA7 eimprovvisamente nell'ultimo quarto, subendo un ...6 vittorie e 7 sconfitte a due giornate dalla fine del girone d'andata e con la sfida decisiva con,...Soccorritori di 118 e vigili del fuoco sono diretti al ristorante di Pistoia dove è crollato il pavimento di un solaio all'ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo, ...Pistoia, 13 gennaio 2024 – E’ successo tutto all’improvviso mentre era in corso la festa di matrimonio. Un solaio è crollato all’interno del Convento di Giaccherino, nel locale adibito a ristorante, ...