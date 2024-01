Pistoia | crolla solaio di un ex convento durante un matrimonio 50 feriti | 5 gravi

Il solaio di un locale adove era in corso una festa di matrimonio è crollato sugli ospiti provocando diversi feriti. "Sarebbero coinvolte circa 60 - 70 persone , ma al momento non ci sarebbero morti", riferisce l'...I feriti sono stati inviati oltre che all'ospedale dianche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia, tra loro ci sarebbero anche bambini'. In totale, secondo quanto emerso, sarebbero 64 i ...PISTOIA. Diverse persone sono rimaste ferite per il crollo del solaio all'interno del convento di Giaccherino, luogo adibito a cerimonie alle porte di Pistoia… Leggi ...Pistoia Crollo durante una festa di matrimonio, 40 feriti quattro dei quali gravi. E’ successo nella frazione di Pontelungo a Pistoia, al convento di Giaccherino. Secondo una prima ricostruzione ...