Pirlo | «Esposito? Visita per scrupolo | ma scoperta piccola lesione»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha confermato il piccolo problema fisico per. L’attaccante in prestito dall’Inter non potrà essere disponibile per la trasferta della Sampdoria.? Andrea, alla vigilia del match tra Venezia e Sampdoria, ha parlato anche del baby prestito Inter Sebastiano: «Non abbiamo un’idea ben precisa.si è sempre allenato anche quando era qua, poi persuo ha voluto farsi vedere. Non aveva tanto dolore, ma alla fine unac’era». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...