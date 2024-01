Pioli | «Chiedo più uniformità e coerenza negli arbitraggi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 gennaio 2024) Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Milan e Roma, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 20:45 a San Siro. Le parole del tecnico rossonero riportate da Tmw. La conferenza stampa di StefanoFuori dalla Champions e dalla Coppa Italia. Qual è l’obiettivo del Milan adesso? «Dobbiamo cercare di avere un obiettivo ben preciso, cioè quello di migliorare il girone d’andata. Questo credo ti garantirebbe il terzo posto, se vuoi puntare a qualcosa di più devi migliorare veramente tanto». Dopo l’Atalanta? «L’incontro c’è stato, mi è sembrato un incontro efficace di quello che vogliamo fare da domani in avanti. Abbiamo obiettivi belli chiari. Abbiamo subito un’altra delusione, ma dobbiamo trasformarla in grande energia per riscattarci immediatamente». Theo contro ...