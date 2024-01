PIETRO SIGHEL REGALE! Secondo oro agli Europei di short track | arriva il bis nei 500 metri!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) E sono tre. Terzo oro per l’Italia in questa seconda giornata degli2024 dia Danzica (Polonia). Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia, il Bel Paese ha concluso il day-2 con un bilancio da sogno: 3 ori e 1 argento.è stato il mattatore. Dopo il sigillo posto nei 1500 metri, il 24enne trentino ha concesso il bis nei 500, distanza nella quale vinse il titolo mondiale l’anno scorso a Seul (Corea del Sud) e conquistò il metallo pregiato nella competizione continentale sempre a Danzica. Nella Finale Aera accreditato del quarto tempo e quindi il via non era dei più agevoli. Con scaltrezza, il pattinatore nostrano si è portato in scia all’olandese Teun Boer e al franco-polacco Diane Sellier, mettendosi in scia per un po’ prima di sferrare il suo ...