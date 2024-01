Pietro Orlandi | Il Papa alzi la voce per sollecitare la verità

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - "Questa è la manifestazione che faccio tutti gli anni in occasione del compleanno di Emanuela. Da 40 anni chiedo giustizia: faccio solo quello che va fatto, niente di anormale". Così, fratello di Emanuela, scomparsa a Roma nel giugno del 1983. Le parole sono state pronunciate davanti a un centinaio di persone nel corso del sit-in sotto la Corte di Cassazione a piazza Cavour. "Quest'anno ci sono tre inchieste aperte e non è possibile che si chiudano con un nulla di fatto", ha sottolineato. "Se non riescono a farlo significa che non vogliono. Mi auguro che entro febbraio possa partire la commissione parlamentare, cerco di essere ottimista".ha invitato il"a dire una parola, ad alzare un pò la, visto che ha chiesto l'apertura di questa ...

Nuova iniziativa di Pietro Orlandi in occasione del 56° compleanno della sorella Emanuela per chiedere verità e giustizia a quarant’anni dalla ... (nuovasocieta)

Cosìnel corso della manifestazione organizzata a piazza Cavour a Roma per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno ..."La scelta di Piazza Cavour come sede " spiegaa FqMagazine " di fronte al Palazzo di Giustizia, è simbolica dal momento che la giustizia è mancata per più di 40 anni. Fa anche parte ...(Adnkronos) – “Mi piacerebbe una parola di Papa Francesco, visto che ha chiesto l’apertura di questa inchiesta in Vaticano, che alzasse un po’ la voce. Dovrebbe dire: ‘io vi ho detto di andare avanti ...La manifestazione a piazza Cavour per la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma. “La commissione d’inchiesta dovrebbe partire a febbraio” ...