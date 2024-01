Petraus | “Tanti fronti aperti e a rischio da Libano a Siria”

Leggi su notizie

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il generale che ha guidato le forze alleate in Iraq e Afghanistan spiega al Corriere della Sera quello che può succedere in Medio Oriente Meglio di lui pochi sanno quello che può succedere e come può succedere in Medio Oriente. “Gli Houthi? Risponderanno, è probabile che vedremo nuovi attacchi da parte loro. Ma non sappiamo ancora l’entità dei danni inflitti al loro arsenale di missili e droni…”, a parlare col Corriere della Sera è il generale David, un uomo tutto d’un pezzo, militare vecchia generazione, 71 anni, ha guidato e comandato le forze alleate in Iraq e Afghanistan. Sa bene di cosa si parla e di quello che si parla e soprattutto cosa può accadere: “I raid (della coalizione Usa, ndr ) sono stati significativi: ben più di 100 munizioni contro una sessantina di obiettivi in 16 diversi siti. E il danno dev’essere stato considerevole, anche se sospetto che ...