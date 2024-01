Pessima figura di Rosy Chin e Anita Olivieri | ecco le frasi che fanno discutere

(Di sabato 13 gennaio 2024)sono state nuovamente criticate nella casa del Grande Fratello 2023 per aver preso alla leggera l’alzheimer. Infatti, hanno scherzato come se nulla fosse, stupendo molto i telespettatori in ascolto, con alcuni che si sono sentiti colpiti nella loro sensibilità. E così è tornata in auge la protesta su di loro, con molti che hanno chiesto nuovamente ad Alfonso Signorini di prendere provvedimenti disciplinari. Grande Fratello 2023:ride per l’alzheimersi trovava seduta a tavola nella sala da pranzo del Grande Fratello 2023 insieme ade Fiordaliso. All’improvviso la chef cinese riferendosi ironicamente alla sua amicaha tirato in ballo ...

Henrique Dalbert , ex giocatore dell’Inter, ha concluso anche la sua esperienza in Brasile. Dopo i nerazzurri continua il calo in carriera. MALE – ... (inter-news)

L'altro protagonista di Tutti i particolari in cronaca è unatragica. Carlo Cappai è ... Manzini smentisce la suafama di scrittore dalle (buonissime) cattive maniere. In una ...A questo aggiungiamo una società sciagurata con nessun peso politico, assente enella ... Scaroni è unairrilevante per il Milan. È importante per il progetto stadio ma essere presidente ...A corto di argomenti dopo le pessime figure rimediate in sede di attuazione di programma, la Destra meloniana, tra una adunata fascista e uno sparo in pubblico di un parlamentare, si aggrappa alla ...Falcomatà vince lo scontro interno al suo partito: i vertici del Pd si piegano alle volontà del sindaco per evitare la sfiducia ...