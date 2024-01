Perillo | “Napoli | tre punti importantissimi per il morale”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Antonello, giornalista Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul proprio account social: “Esattamente un anno fa ilsi cuciva sul petto mezzo scudetto travolgendo la Juventus 5-1 in un “Maradona” impazzito di gioia. Trecentosessantacinque giorni dopo gli azzurri hanno vinto al fotofinish contro la Salernitana, ultima in classifica e presentatasi senza molti titolari. Tre, soprattutto per ildopo le polemiche degli ultimi giorni. Partita dai due volti. Primo tempo con possesso palla sterile, giro palla lento. Ripresa con maggior vigore ed alcuni pericoli portati, soprattutto nel finale, alla porta difesa da Ochoa”. “Lascia perplesso anche questa volta dalla gestione dei cambi -uno solo alla volta- di Mazzarri. Va detto che Zerbin ha sfoderato ...

Il commento di Antonello Perillo dopo Verona-Napoli : elogi per Kvaratskhelia, Politano e Cajuste che non ha fatto rimpiangere Anguissa . Notizie ... (napolipiu)

Antonello Perillo , giornalista Rai, ha parlato su X dopo la vittoria in Champions League del Napoli contro il Braga per 2-0. Di seguito le sue ... (terzotemponapoli)

Il giornalista Rai Antonelloattraverso i social ha commentato la vittoria delai danni della Salernitana: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Il collega della Rai, Antonello, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i suoi canali social: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie"La squadra si è rimessa correre ed è il massimo che si può chiedere in questo momento a Mazzarri, con l'organico decimato in mezzo al campo. I tre punti sono un premio alla generosità del Napoli, sul ..."La vittoria è l'unica medicina in un momento come quello del Napoli e i 3 punti dopo una gara sofferta con la Salernitana sono arrivati nel recupero con il gol di Rrahmani. Potrebbe essere la svolta ...