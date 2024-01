Perillo | “Anche oggi la genstione dei cambi mi lascia perplesso”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Antonellodalla gestione deida parte di Mazzarri durante Napoli-Salernitana, il giornalista Rai invocaun intervento sul mercato. Antonello, giornalista Rai, ha criticato la gestione tecnica di Walter Mazzarri dopo la vittoria last-minute del Napoli sulla Salernitana. Nonostante i 3 punti preziosi, la prestazione degli azzurri hatoil cronista. In particolare,ha definito “incomprensibile” la gestione deidi Mazzarri, uno alla volta e troppo tardivi.il gioco espresso è stato deludente, soprattutto nel primo tempo. Nonostante le buone prove di Rrahmani e Kvaratskhelia, per il Napoli è stata una vittoria sofferta contro l’ultima in classifica. ...

Il giornalista Rai Antonelloattraverso i social ha commentato la vittoria del Napoli ai danni della Salernitana: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...C'èun lucerino nel Comitato Tecnico Scientifico della scuola di protezione civile della Provincia ... mentre gli altri incarichi sono per Michele Augello (Promozione e formazione), Matteo..."La vittoria è l'unica medicina in un momento come quello del Napoli e i 3 punti dopo una gara sofferta con la Salernitana sono arrivati nel recupero con il gol di Rrahmani. Potrebbe essere la svolta ...Momento di crisi totale per i Golden State Warriors che contro i New Orleans Pelicans vanno incontro alla sesta sconfitta nelle ultime otto partite giocate e attualmente si trovano addirittura fuori ...