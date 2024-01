Perfect Days | un Wim Wenders in stato di grazia

(Di sabato 13 gennaio 2024) In un passaggio de Il dono di Humboldt il protagonista dichiarava di star lavorando a un romanzo il cui contorno era la noia alienata della grande metropoli, nella fattispecie Chicago, mentre “il tema di fondo era la guerra diuturna fra il sonno e la veglia, fra oblio e coscienza nell’umana natura”. Potrebbe valere anche per la Tokyo didove, senza guerra e attutendo al minimo i conflitti, un Wimindisonda non tanto la loro contrapposizione ma come, a certe condizioni, l’impalpabile – e esfoliato e tremulo – trascorrere dell’inconscio notturno possa essere rilasciato dalla dedita – e accurata e benefica – attenzione della consapevolezza diurna. Siamo tanto più liberi, trasfigurati dalle immagini che si schiudono involontariamente in noi come un frusciante paravento ...

Appena si sono accese le luci dopo la proiezione die la sua storia di un'antieroe silenzioso, le reazioni in sala sono state di vario tenore: un silenzio pensoso per molti, qualche parola di elogio di alcuni e un aperto dissenso per altri:...Imbattermi in questo film oggi mi ha fatto ricredere. "Perfect days" è un grande film, lontanissimo dalla pruduzione media odierna in fatto di tempi, contenuti e stile. La storia all'apparenza esile e ...La vita di Hirayama è semplice e monotona, ma rivela la strada della profondità. Abbiamo commentato l'ultimo film di Wim Wenders insieme a un maestro zen ...