Perdere peso | quali alimenti eliminare dalla dieta?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Terminate le festività natalizie è tempo di fare i conti con la bilancia. Lasciarsi andare ai piaceri della tavola insieme a parenti e amici è quasi un atto dovuto durante le feste, d’altro canto gran parte delle ricorrenze vengono passate dagli italiani tra un primo pasto abbondante, secondi ricercati e immancabilmente dolci tipici. Ora, però, è veramente il caso di fare i conti con l’aumento di. L’estate non è poi così lontana e si tratta di un appuntamento al quale bisogna arrivare pronti. La prova costume rischia di essere implacabile…da prediligere (ilcorrieredellacitta.com) Qual è lamigliore? Non resta che stabilire quale sia lamigliore da seguire stando attenti a non farsi trascinare in digiuni pericolosi o ...