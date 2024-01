Perché si dice «prendere un colpo»? Risponde la Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tratto dall’Accademia dellaIl verbo, tipicamente usato come bivalente transitivo (qualcuno prende qualcosa, nel significato di ‘afferra’), presenta anche una costruzione bivalente intransitiva (qualcosa prende a qualcuno, nel significato di ‘accade improvvisamente’). La seconda costruzione si incontra in modi dire come “Che ti prende?” oppure “Mi è preso un”, “Gli è preso un infarto”, “Che ti prenda un accidente!”. In questo caso, l’ausiliare è di regola essere, ma si può trovare anche avere. Nel caso di “Che ti è/ha preso?” la variazione di ausiliare è collegata al fatto che – dato che i pronomi personali atoni (quelli che tradizionalmente chiamiamo particelle pronominali) di prima e seconda persona singolare e plurale valgono sia come oggetto diretto sia come oggetto indiretto – il verbo può essere interpretato ...