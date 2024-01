Perché la missione Axiom è una lezione per l’Europa Il punto del Gen Bianchi

Leggi su formiche

(Di sabato 13 gennaio 2024) Siamo in trepida attesa per l’evento di lancio in orbita che interesserà il nostro astronauta, il colonnello del Genio aeronautico Walter Villadei, il quale, dopo aver diretto il team italiano composto da personale dell’Aeronautica militare e del Cnr nellacommerciale in suborbitale con la Virgin Galactic, porterà i colori della nostra bandiera anche nellacommerciale statunitense3, suggellando così una presenza italiana continuativa e rilevante nel panorama delle iniziative commerciali della New space economy di questi ultimi mesi. La partecipazione del colonnello Villadei prende origine da un’iniziativa del ministero della Difesa e si inserisce nell’ambito del posizionamento nazionale avviato con il memorandum of understanding, siglato tra governo italiano eSpace lo scorso 19 maggio ...