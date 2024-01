Perché il cane beve tanto? Le possibili cause e quando preoccuparsi

Leggi su dilei

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il consumo di acqua da parte dei cani riveste un ruolo di fondamentale importanza per il loro benessere, per questo è bene lasciare sempre a disposizione dei nostri amici a quattro zampe dell’acqua fresca. Tuttavia, se hai notato che il tuoultimamentemolto, potresti chiederti se sia normale o se ci sia motivo di. In questo articolo scopriremo le ragioni per cui unpotrebbe bere in modo anomalo, analizzando le: scopriremola sete eccessiva – detta polidipsia – può essere considerata normale esia meglio contattare il veterinario per un consulto. Come capireilpiù del solito Benché l’acqua svolga un ruolo vitale nel corretto ...