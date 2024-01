Perché ciò che accade nel Mar Rosso rischia di essere un assaggio del mondo che verrà

Non si è praticamente parlando d’altro in questi ultimi giorni e i telespettatori di Amici 23, sempre online su Twitter e dintorni per cercare di ... (tuttivip)

"La guerra di Gaza è tutt'altro che finita ma soprattutto è diventata una guerra regionale, perché si combatte in Iraq, in Siria, nello Yemen": ... (liberoquotidiano)

Juventus-Sassuolo , match valevole per la 20esima giornata di Serie A, è in programma martedì 16 gennaio. Perché si gioca ... (calciomercato)

Vladimir Luxuria si confessa a cuore aperto in un’intervista rilasciata ad Elvira Serra per il “Corriere della Sera”. L’ex parlamentare […] (perizona)

hanno fatto quel che tutti i loro colleghi, in questo momento storico, dovrebbero fare: ovvero, al meglio,che sanno da sempre fare bene. I 62 look della collezione Sleek ...Sguardi che sempre presuppongono un incontro,come fai a guardare qualcuno che non hai ... daderiva la sequela, ossia iniziare a camminare accanto a quella persona per farne esperienza, per ...