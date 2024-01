Pensione invalidità 2024 | nuovi importi e limiti reddito Le cifre aggiornamento 13 GENNAIO

Questa incompatibilità, tuttavia, rileva esclusivamente sul piano pensionistico, comportando, come detto, la sospensione dell'erogazione da parte dell'Inps della, ma non l'del ...=>lavoratore autonomo: come funziona Oltre alla riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, per ottenere l'assegno ordinario diè necessario: essere ...