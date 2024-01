?Pd | il pressing su Schlein | «Non si candidi per la Ue | sarebbe un errore»

Electronic Arts ha annunciato che presto sarà reso disponibile il Title Update 6 per il simulatore calcistico EA Sports FC 24. La Patch in ... (fifaultimateteam)

...e vale per tutti' - ma a margine di un evento quanto mai evocativo per i destini europei del, ... Parole che arrivano dopo ildi Stefano Bonaccini sulla segretaria, 'non ha bisogno di finte ...Giuseppe Conte e Paolo Gentiloni "assediano" la segretaria delElly Schlein con una manovra a tenaglia. L'obiettivo è far saltare la candidatura di Schlein alle Europee. Ilin casacresce. Da più fronti piovono appelli per spingere la segretaria al passo indietro. Anche l'ex ministro Paola De Micheli, sfidante di Schlein all'ultimo congresso, si muoverà con ...Parole che arrivano dopo il pressing di Stefano Bonaccini sulla segretaria ... Questo, a sentire fonti parlamentari Pd per le quali, se Schlein rinunciasse a candidarsi, lancerebbe un segnale di ...Tra i suoi fedelissimi c’è chi lascia intendere che la decisione, di fatto, sia già stata presa: «Sì, Elly si candiderà alle Europee». E ...