Pattinaggio artistico | Europei Kaunas 2024 | Joos sesta | Gutmann in top-10 Oro Hendrickx

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sorride l’Italia delal termine del programma libero femminile agliin corso a(Lituania). E’ stato infatti centrato l’obiettivo di portare due azzurre nella top-10 continentale, risultato che fa sicuramente ben sperare in ottica futura. Ottimo esordio tra le “grandi” in una manifestazione così importante per la 17enne Sarina, che si è piazzata al sesto posto: chiuse le combinazioni di salto con solo qualche piccola incertezza, l’azzurra ha totalizzato 121.01 punti che sommati a quelli dello short program sono valsi il totale di 180.83 e il recupero di tre posizioni rispetto al programma corto. Qualche difficoltà in più per Lara Naki, alla fine decima e vittima di troppe detrazioni sui salti visti i declassamenti ...