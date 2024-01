Partinico | il liceo resta intitolato a Savarino | firmatario delle leggi razziali Bocciato il nome di Peppino Impastato

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo molte polemiche ildiresteràal giornalista che aderì alle, Santi. Il collegio dei docenti aveva proposto ildi Rita Levi Montalcini, il comitato cittadino aveva invece suggerito di dedicare la scuola ae alla vedova Felicia Bartolotta. Entrambe le ipotesi sono state scartate. La giunta comunale, si legge nella delibera del 12 gennaio, ha “ritenuto dovere confermare l’attuale intitolazione anche nella considerazione che ciascun Comune deve lasciare alle nuove generazioni la memoria dei propri cittadini epersonalità del territorio che si sono distinte per impegni sociali, scientifici culturali e per impegno politico”. La figura di ...

Dopo mesi di polemiche e tira e molla ildiresterà intitolato a Santi Savarino e non prenderà - come richiesto dal Consiglio d'istituto - il nome di Peppino Impastato, giornalista e militante di Democrazia Proletaria ucciso ......