Parolo | «Frattesi | spazio sarebbe dovuto! Ecco quando giocherà»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’Inter di Inzaghi scende in campo alle 20.45 contro il Monza. Il tecnico nerazzurro lascia ancora una volta in panchina, eroe della sofferta vittoria casalinga con il Verona. Secondo, intervenuto a Tutti Bravi dal Divano su DAZN, il centrocampista ex Sassuolo potrebbe giocare contro la Lazio in Supercoppa CHANCE RIMANDATA – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a portare a casa i 3 punti sul sempre ostico campo del Monza di Raffaele Palladino. Il tecnico nerazzurro non cambia in mezzo e dunque Davideparte ancora dalla panchina. Secondo Marco, l’ex Sassuolo meriterebbe più: «Fa fatica Inzaghi a cambiare la sua certezza, ovvero il centrocampo.lo sapeva ma penso che un po’ più didovuto anche ...