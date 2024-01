Parma-Ascoli | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 13 gennaio 2024)è valida per la ventesima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliDopo un momento un poco così, che aveva fatto accorciare la classifica lì davanti, ildi Pecchia si è rimesso in senso, vincendo contro Ternana e Brescia le ultime partite del 2023 e riallungando nuovamente rispetto alle dirette concorrenti per la promozione. E vedendo gli impegni che hanno le altre, allora in questo weekend gli emiliani potrebbero anche trovarsi con altri punti di vantaggio rispetto a chi insegue. Bonny, attaccante del(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché la sfida del Tardini contro l’, contro una squadra che lotta per la salvezza e che nonostante il ...