Pare Parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni dal 18 gennaio al cinema

FIRENZE – Conto alla rovescia per il nuovo film di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi” , prodotto da Levante con Rai Cinema, in uscita al ... ()

è stato fatto . Molto resta da fare. Completare gli impianti e gli infissi, realizzare l'ascensore. Per migliorare accessibilità per disabili e normodotati. Masiamo finalmente sulla ...... anzi, spesso e volentieri, quello in cui sta latitandola testa di serie in campo è l'... Si giunge così al momento della verità , 4 - 4 e servizio ceco : anche sestare meglio ...Leonardo Pieraccioni presenterà il nuovo film "Pare parecchio Parigi" sabato 20 gennaio 2024 al cinema Uci Luxe di Campi Bisenzio. Il regista, attore e comico toscano incontrerà il pubblico in sala ne ...Arriva nelle sale cinematografiche dal 18 gennaio “Pare parecchio Parigi”, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, (foto) prodotto da ...