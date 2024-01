Papa Francesco “Sport mezzo per costruire società e favorire pace”

(Di sabato 13 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 “è anno Olimpico e Paralimpico. Ripensando al valore della ‘tregua olimpicà, la mia speranza è che, nel momento storico particolarmente buio che stiamo vivendo, lopossa gettare ponti, abbattere barriere,relazioni di”. Lo ha detto, nel corso dell’udienza con l’Associazioneiva “Athletica Vaticana”, nel quinto anniversario dalla fondazione. “Loè unper esprimere i propri talenti, ma anche perla. Lo, infatti, ci insegna il valore della fraternità. Non siamo isole: in campo, non importa la provenienza, la lingua o la cultura di una persona. Ciò che conta è l’impegno e l’obiettivo comune. Questa ...

... che potranno ritirare il palloncino presso l'oratorio di San Vittore, in via San, dalle ... ci sia voluto un permesso speciale del. E chissà, forse è sempre per questa pratica che i ...E vorrei farlo condividendo con voi le parole diin merito all'importanza della vita umana come dono". Immediato il paragone con Lavinia Mennuni , senatrice di Fratelli d'Italia finita ...13/01/2024 di F.P. “Anche nei Paesi che godono della pace e di maggiori risorse, il tempo dell’anzianità e della malattia è spesso vissuto nella solitudine e, talvolta, addirittura nell’abbandono. Que ..."Sarebbe un grande onore accogliere Papa Francesco allo stadio Olimpico per gli Europei di Roma 2024". Questo l'invito rivolto dal presidente della Fidal e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei a ...