Papa Francesco | il chiarimento a porte chiuse sulle benedizioni alle coppie gay Rassegnato sull’Africa | lo stop alle associazioni Lgbtq

(Di sabato 13 gennaio 2024) «Tanti sono sbalorditi, ma non hanno letto bene. Ci vuole buon ascolto» dicea proposito delle polemichedellegay. Nell’incontro anella basilica di San Giovani con circa 800 esponenti del clero romano, Bergoglio ancoraprese con gli acciacchi della bronchite ha evitato di tenere un discorso. Ma ha invece invitato i presenti a fargli domande di ogni genere. «Sono qui per ascoltarvi – riferiscono fonti all’Ansa – dite tutto quello che volete. Il tacere quando si ha qualcosa da dire è come una bomba, sentiamoci liberi di parlare», invitato i sacerdoti a non cedere «chiacchiere». E tra le domande non poteva mancare una richiesta di ...