Papa Francesco | chiaro messaggio alle associazioni Lgbt | l’annuncio

Leggi su notizie

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non si è fatto attendere ilda parte dinei confronti delleDa pochi minuti si è svolto l’incontro, a porte chiuse, con il clero romano. Tra i presenti, ovviamente, non poteva non mancare. Il Santo Padre non ha voluto perdersi questo importante appuntamento in cui sono stati affrontati molti temi importanti. Tra questi anche quelli riguardanti le. Proprio su questo tema il Pontefice è stato moltoed ha rivelato il proprio pensiero.si rivolge(Ansa Foto) Notizie.comUno degli argomenti tanto ...