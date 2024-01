Papa Francesco chiarisce | “Si benedicano le coppie gay | non le associazioni”

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il provvedimento sulle benedizioni dellegay riguarda «le persone, non le organizzazioni. Se viene l’associazione Lgbt no, le persone invece sempre ». Lo ha dettoall’incontro a porte chiuse con il clero romano, secondo quanto riferito da fonti presenti. Poi ha spiegato perché in Africa il provvedimento non sarà adottato: «La cultura non lo accetta». Ma ha aggiunto:...