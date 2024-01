Panchina Milan | Conte affascina ma restano dei dubbi | ecco quali

Non è il mio allenatore preferito, anzi io proprio non lo vedo come allenatore del. Questo non certo per il suo passato alla Juve o all'Inter m a perché non ho mai amato il suo gioco . ..."Nessun problema a designare gli arbitri per Mourinho, ma inci sono troppe persone, se ne ... il gol di Pulisic (immagini non chiarissime) in Genoa -e l'1 a 0 di Chalanoglu in Napoli - ...Pioli ha ancora qualche dubbio, ma potrebbe esserci l'esordio in Serie A con la maglia del Milan per Terracciano. La probabile formazione ...Le buone notizie arrivano da Diego Llorente, già in panchina al derby e pronto per una maglia da titolare contro il Milan, e da Lorenzo Pellegrini: il capitano sembra aver ormai smaltito il problema ...