Pallanuoto | il Setterosa si sveglia troppo tardi | sfumano bronzo e pass olimpico

(Di sabato 13 gennaio 2024) Era una battaglia, c’era una tensione altissima e forse l’Italia, soprattutto nei primi minuti, l’ha pagata di più. Rimanda l’appuntamento con ilil: nella finalina per ilagli Europei difemminile ad Eindhoven si impone la Grecia per 7-6 al termine di una partita intensissima e le elleniche tornano alle Olimpiadi dopo sedici anni. Per le azzurre resta l’ultima possibilità: agguantare uno dei due biglietti rimasti ai Mondiali di Doha che si svolgeranno a febbraio, altrimenti si prolungherà l’assenza a Cinque Cerchi iniziata a Tokyo. In ogni caso la squadra di Silipo ha dimostrato di poter giocare ad un livello altissimo, al pari delle migliori squadre al mondo. Primo quarto da dimenticare per l’Italia. Molto contratte le azzurre, soprattutto in fase offensiva: ...

