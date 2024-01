Pallanuoto | Europei | Setterosa ko 7-6 con Grecia nella finale per il bronzo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Eindhoven, 13 gen. - (Adnkronos) - Amaro ko per ilper la medaglia diai campionatidifemminile di Eindhoven. Le azzurre cedono per 7-6 allae devono anche rimandare la qualificazione per i Giochi di Parigi 2024.

Gli azzurri, a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, hanno bisogno di battere i forti spagnoli e chiuderebbero la ...Era una battaglia, c'era una tensione altissima e forse l'Italia, soprattutto nei primi minuti, l'ha pagata di più. Rimanda l'appuntamento con il pass olimpico il Setterosa: nella finalina per il bron ...L'Italia ha perso la finale per il terzo posto degli Europei 2024 di pallanuoto femminile ed ha consegnato il pass olimpico alla Grecia: ai Giochi di Parigi 2024 si giocherà un torneo a 10 squadre per ...